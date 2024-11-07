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Хабаровский край передал БПЛА для военнослужащих в зоне СВО

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщает о том, что было передано оборудование БПЛА для военнослужащих Восточного военного округа, которые с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В рамках церемонии передачи оборудования и соответствующих документов в одной из воинских частей на территории региона присутствовали заместитель главы региона Артём Мельников, полковник Дмитрий Черненко, временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, герой России полковник Азатбек Омурбеков, а также представители православной церкви, военные и участники движения «Юнармия».

«Мы предоставляем военным технические устройства, часть из которых была произведена в нашем регионе», — отметил Артём Мельников, вице-губернатор Хабаровского края.

Правительство региона совместно с командованием округа, воинских частей и подразделений, участвующих в специальной военной операции, оперативно решает вопросы закупки различных технических устройств.

«Мы приложим все усилия, чтобы подразделения округа, находящиеся на линии фронта, получили технику и оружие, необходимые для скорейшего завершения специальной военной операции», — подчеркнул Артём Мельников.

Он также пожелал здоровья и успехов тем, кто сейчас находится в зоне СВО, а также выразил уверенность, что переданное оборудование поможет сохранить жизни воинов.