Хабаровский край передал БПЛА для военнослужащих в зоне СВО

В рамках церемонии передачи оборудования и соответствующих документов в одной из воинских частей на территории региона присутствовали заместитель главы региона Артём Мельников, полковник Дмитрий Черненко, временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, герой России полковник Азатбек Омурбеков, а также представители православной церкви, военные и участники движения «Юнармия».
«Мы предоставляем военным технические устройства, часть из которых была произведена в нашем регионе», — отметил Артём Мельников, вице-губернатор Хабаровского края.
Правительство региона совместно с командованием округа, воинских частей и подразделений, участвующих в специальной военной операции, оперативно решает вопросы закупки различных технических устройств.
«Мы приложим все усилия, чтобы подразделения округа, находящиеся на линии фронта, получили технику и оружие, необходимые для скорейшего завершения специальной военной операции», — подчеркнул Артём Мельников.
Он также пожелал здоровья и успехов тем, кто сейчас находится в зоне СВО, а также выразил уверенность, что переданное оборудование поможет сохранить жизни воинов.