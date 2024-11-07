Хабаровский край передал БПЛА для военнослужащих в зоне СВО

В рамках церемонии передачи оборудования и соответствующих документов в одной из воинских частей на территории региона присутствовали заместитель главы региона Артём Мельников, полковник Дмитрий Черненко, временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, герой России полковник Азатбек Омурбеков, а также представители православной церкви, военные и участники движения «Юнармия».