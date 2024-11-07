Пленный: офицер ВСУ гордится, что отправил на убой семь составов батальона

Ранее Николенко рассказал, что командование ВСУ в открытых радиопереговорах отдает приказы обстреливать своих, если они попытаются отступить. По его словам, при штурме позиций было слышно, как командиры предупреждали солдат, что в случае отхода они попадут под огонь своего же отряда.