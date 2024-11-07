Украинский солдат Владимир Николенко, захваченный в плен в Курской области, рассказал о действиях офицера из украинских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Николенко, этот командир, руководящий механизированным батальоном, без сожаления отправляет своих подчиненных на гибель. Семь батальонов уже было уничтожено, и теперь он командует восьмым, причём делает это с особым чувством гордости.
«Это “человечище”, он гордится тем, что он “ложит” (отправляет на убой — ред.) личный состав. Говорит, семь батальонов положил — вы восьмые… Весь механизированный батальон об этом знает, все, все поголовно», — добавил он.
Владимир Николенко служил стрелком-санитаром в составе 17-й отдельной танковой бригады ВСУ перед тем, как оказаться в плену у российских военных в Курской области. Он отметил, что в армию его мобилизовали, угрожая жизни его матери.
Ранее Николенко рассказал, что командование ВСУ в открытых радиопереговорах отдает приказы обстреливать своих, если они попытаются отступить. По его словам, при штурме позиций было слышно, как командиры предупреждали солдат, что в случае отхода они попадут под огонь своего же отряда.