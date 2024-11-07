Экипажи Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника.
«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — сообщили в Минобороны.