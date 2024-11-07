Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Курской области

«В приграничных районах Курской области подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава “Северной” группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок в Суджанском районе Курской области», — рассказали в ведомстве, предоставив соответствующее видео.
Перед этим в ходе разведки и доразведки с воздуха десантники вскрыли систему обороны и огневые средства ВСУ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны за 6 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники. Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.