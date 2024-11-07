Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Курской области

По данным Минобороны за 6 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники. Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что Россия освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.