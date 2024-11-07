В деле подрывника из Рязани Сидики появилась новая потерпевшая сторона

«По результатам проведенных по делу экспертиз установлено, что перевозчику причинен материальный ущерб в размере более 30 млн рублей из-за схода год назад 19 вагонов (из которых меньше половины с удобрениями) с железнодорожного полотна на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост» — поделился информацией источник агентства.