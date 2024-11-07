В деле подрывника из Рязани Сидики появилась новая потерпевшая сторона

Ведущий российский перевозчик оценил убытки, возникшие в результате подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, в сумму более 30 млн рублей. Инцидент был устроен Русланом Сидики*, имеющим гражданство России и Италии.
В результате происшествия 19 вагонов перевозчика с удобрениями сошли с рельсов. Как сообщили ТАСС представители правоохранительных органов, еще одни потерпевшие по делу, официальные представители РЖД, оценили свои убытки в более чем 15 млн рублей.
«По результатам проведенных по делу экспертиз установлено, что перевозчику причинен материальный ущерб в размере более 30 млн рублей из-за схода год назад 19 вагонов (из которых меньше половины с удобрениями) с железнодорожного полотна на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост» — поделился информацией источник агентства.
Между тем адвокат обвиняемого Игорь Поповский заявил, что общая сумма ущерба, установленная следствием в отношении Сидики, в настоящий момент составляет около 50 млн рублей.
Напомним, Сидики инкриминируется совершение теракта на железной дороге на территории Рязанской области 11 ноября 2023 года. Тогда в результате срабатывания самодельного взрывного устройства на одном из перегонов сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Пострадали машинист и его помощник.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.