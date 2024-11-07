Разведчики ВДВ уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ под Курском

Российские военнослужащие смогли уничтожить технику американского производства в Курской области. Подробности сообщили авторы газеты «Известия».
По данным СМИ, работу провели разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) в курском приграничье. Одна из захваченных машин — это американский бронетранспортер MaxxPro.
«Это американский MaxxPro в перевернутом виде здесь, в поле, недалеко от населенного пункта, откуда их выбивали наши подразделения», — рассказал один из бойцов, демонстрируя военную технику.
Он отметил, что теперь российским бойцам осталось только забрать трофей. При ударе по машине украинские боевики среагировать не успели. После атаки они оставили технику и сбежали с поля боя.
Другую такую же машину военнослужащие уже вывезли из соседней лесополосы. Она находится в рабочем состоянии, однако завести технику пришлось после использования «русского иммобилайзера».
«Притащили аккумуляторы с КАМАЗа, запустили, воодушевились — все, надо забирать машину», — рассказали военные.
Ранее сообщалось, что в Курской области колонна техники ВСУ попала в засаду. Ее устроили российские морпехи.