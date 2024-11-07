«Аллигаторы» уничтожили технику и личный состав ВСУ в Курской области

Российские военные ликвидировали личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли экипажи вертолётов Ка-52М («Аллигатор»). Были применены авиаракеты.
«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
В МО отметили, что после использования авиационных средств поражения экипажи вертолётов осуществили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на площадку вылета.
Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины.