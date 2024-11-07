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«Аллигаторы» уничтожили технику и личный состав ВСУ в Курской области

Были применены авиаракеты.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи вертолётов Ка-52М («Аллигатор»). Были применены авиаракеты.

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

В МО отметили, что после использования авиационных средств поражения экипажи вертолётов осуществили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины.