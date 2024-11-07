Омские таможенники передали в зону СВО дорогую технику

По решению суда задержанное имущество после обращения его в федеральную собственность передано таможенниками на нужды военнослужащих. Отмечается, что всего в Омской области с сентября 2023 года для нужд бойцов на СВО направлено конфискованных товаров на общую сумму более 20 млн рублей.