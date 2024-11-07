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Омские таможенники передали в зону СВО дорогую технику

В четверг, 7 ноября 2024 года, в пресс-службе Омской таможни сообщили о передаче в зону СВО дорогостоящей конфискованной техники.

Источник: SuperOmsk.ru

Отмечается, что в распоряжение военных поступили оптические и осветительные приборы.

«Партия товаров, состоящая из прицелов, фонарей и монокуляров на общую сумму более 2,3 млн рублей, была изъята за нарушение таможенного законодательства в рамках совместных мероприятий Омской таможни и ФСБ России по Омской области», — заявили в пресс-службе Омской таможни.

По решению суда задержанное имущество после обращения его в федеральную собственность передано таможенниками на нужды военнослужащих. Отмечается, что всего в Омской области с сентября 2023 года для нужд бойцов на СВО направлено конфискованных товаров на общую сумму более 20 млн рублей.