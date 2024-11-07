Гусев: 2 реактивных беспилотника сбили в Воронежской области утром 7 ноября

Свыше десяти украинских БПЛА сбили в трёх районах Воронежской области в ночь на 7 ноября, сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили над регионом 14 беспилотников.
Утром, в 8:20, стало известно о ликвидации еще двух реактивных беспилотников.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Напоминаем, что приближаться к лежащим БПЛА и их обломкам нельзя. Если вы увидели беспилотник, не подходите к нему и сообщите по телефону 112.
В регионе по-прежнему сохраняется опасности атаки БПЛА в регионе.