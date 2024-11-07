ФСБ задержала экс-сотрудника прокуратуры Украины по обвинению в подрыве машины

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 20 УК РФ), сообщил «Ъ» центр общественных связей ФСБ. Задержанный — 35-летний гражданин России. В СКР уточнили, что до вхождения Запорожской области в состав России он служил в органах прокуратуры Украины. Утверждается, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.
Как сообщило пресс-служба следствия, 30 сентября обвиняемый разместил взрывчатку под автомобилем знакомого, ожидавшего назначения судьей. Она сдетонировала 2 октября, когда машина стояла возле дома потерпевшего на ул. Красных Партизан в Бердянске. Никто не пострадал, автомобилю причинен ущерб.
На видео, которое «Ъ» предоставило ФСБ, мужчина говорит, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он добавил, что ему обещали выплатить $10 тыс. СКР сообщил, что обвиняемого отправили под стражу.