ФСБ задержала экс-сотрудника прокуратуры Украины по обвинению в подрыве машины

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 20 УК РФ), сообщил «Ъ» центр общественных связей ФСБ. Задержанный — 35-летний гражданин России. В СКР уточнили, что до вхождения Запорожской области в состав России он служил в органах прокуратуры Украины. Утверждается, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.