На СВО погиб помощник гранатометчика из Туапсинского района

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре создали мурал в честь участника СВО. Портрет погибшего казака-добровольца Юрия Сумынина располагается на многоэтажке на улице Ярославского, 68. Он был наставником в школе, преподавал детям уроки мужества. Погиб в октябре 2023 года, выполняя боевые задачи.