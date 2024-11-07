На СВО погиб помощник гранатометчика из Туапсинского района Дмитрий Бузуй. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
Дмитрий Бузуй погиб в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи.
«Рядовой Бузуй служил помощником гранатометчика. Он до конца остался верен воинскому долгу и своему Отечеству. Приношу искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и вечная слава», — написал Бойко на своей странице в социальных сетях.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре создали мурал в честь участника СВО. Портрет погибшего казака-добровольца Юрия Сумынина располагается на многоэтажке на улице Ярославского, 68. Он был наставником в школе, преподавал детям уроки мужества. Погиб в октябре 2023 года, выполняя боевые задачи.