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Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, заявил Шойгу

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Обстановка на театре военных действий складывается не в пользу Киева, и Запад встал перед выбором — продолжать финансирование киевского режима и дальнейшее уничтожение народа Украины или признать сложившиеся реалии и начать договариваться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник: Reuters

«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

Шойгу Сергей