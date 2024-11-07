Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, заявил Шойгу

«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.