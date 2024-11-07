«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, заявил Шойгу
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Обстановка на театре военных действий складывается не в пользу Киева, и Запад встал перед выбором — продолжать финансирование киевского режима и дальнейшее уничтожение народа Украины или признать сложившиеся реалии и начать договариваться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.