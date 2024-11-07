Награду Героя России вручили семье бойца СВО Андрея Колпакова

В 2024 году звание Героя России за мужество и героизм, которые проявил на СВО, впервые в Прикамье получил Андрей Еланский — уроженец посёлка в Гайнском округе. Андрей Еланский служил в должности механика-водителя МТЛБ в группе эвакуации. Ему было предписано доставить в безопасную зону раненых. При выполнении задания он сам попал под обстрел, но, получив множественные ранения и почти потеряв зрение, продолжал эвакуацию, и, лишь закончив выполнять задание, сам отправился в госпиталь.