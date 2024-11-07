Награду Героя России вручили семье бойца СВО Андрея Колпакова

Знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда», которой был посмертно награждён Герой РФ Андрей Колпаков, вручили в Самаре семье участника СВО.
В торжественной обстановке медаль жене погибшего бойца — Ольге Колпаковой — передал полномочный представитель президента России Игорь Комаров. В торжественной церемонии приняли участие отец Героя России Валерий Колпаков и его бывшие однополчане.
Игорь Комаров во время торжественной речи сказал о том, что время подвига ради семьи, Родины, боевых товарищей и мирных граждан может наступить в жизни каждого бойца.
«Такие офицеры, как Ваш муж, сын и отец — пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации», — сказал, вручая награду семье Героя, Игорь Комаров.
В свою очередь отец Героя России, полковник Валерий Колпаков, поблагодарил командование и сослуживцев.
«Спасибо всем тем ребятам, командованию, что доверяли нашему сыну. Я горжусь сыном», — сказал Валерий Колпаков.
В пресс-службе администрации губернатора Пермского края отметили, что на сегодняшний день в Приволжском Федеральном округе 300 человек удостоены с 1992 года звания Героя РФ. Кроме того, в рядах жителей региона — более 2,5 тысяч Героев Советского Союза и 476 обладателей звания полных кавалеров ордена «Славы» и два кавалера ордена «Святого Георгия».
Среди именитых Героев Советского Союза в Пермском крае — генерал-майор, командир прославленной группы «Альфа» Геннадий Зайцев, который в сентябре отметил своё 90-летие. Геннадий Зайцев часто бывает в Чусовском округе, проводит встречи и уроки мужества для молодых ребят и поддерживает родную школу в поселке Лямино.
В 2024 году звание Героя России за мужество и героизм, которые проявил на СВО, впервые в Прикамье получил Андрей Еланский — уроженец посёлка в Гайнском округе. Андрей Еланский служил в должности механика-водителя МТЛБ в группе эвакуации. Ему было предписано доставить в безопасную зону раненых. При выполнении задания он сам попал под обстрел, но, получив множественные ранения и почти потеряв зрение, продолжал эвакуацию, и, лишь закончив выполнять задание, сам отправился в госпиталь.