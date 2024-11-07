Игорь Комаров вручил награду Героя России семье погибшего бойца СВО в Самаре

«Такие офицеры, как Ваш муж, сын и отец — пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации», — отметил Комаров.
Глава региона Вячеслав Федорищев тоже обратился к семье погибшего и выразил уверенность, что дети героя будут людьми, достойными своего отца.
«А мы всегда будем рядом. Все мы: все, кто здесь присутствует, сослуживцы, все те, кто живет и работает на самарской земле. Мы никогда не забудем подвиг вашего сына и отца, всегда будем его чтить», — подчеркнул Федорищев.
Андрей Колпаков с февраля 2023 года командовал разведывательным батальоном 85-й отдельной мотострелковой бригады. 8 сентября 2023 года полковник с помощью дрона обнаружил замаскированный взводный опорный пункт противника.
Солдатам удалось разгромить опорный пункт, противник понес большие потери. При отходе противник применил ракетный удар. Андрей Колпаков отдал приказ личному составу группы залечь в укрытие, столкнул боевых товарищей в окоп и накрыл собой двоих ребят. Он спас их ценой собственной жизни.