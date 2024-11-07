Игорь Комаров вручил награду Героя России семье погибшего бойца СВО в Самаре

«А мы всегда будем рядом. Все мы: все, кто здесь присутствует, сослуживцы, все те, кто живет и работает на самарской земле. Мы никогда не забудем подвиг вашего сына и отца, всегда будем его чтить», — подчеркнул Федорищев.