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Новосибирский учитель-силач отбился от дронов на СВО и получил медаль

После лечения он решил стать инструктором БПЛА.

Источник: Om1 Новосибирск

Иван Никитин, 35-летний учитель физкультуры из Новосибирска, получил медаль «За отвагу» за проявленное мужество и отвагу во время участия в СВО. Об этом пишет «КП-Новосибирск». Иван с детства занимался спортом, завоевывал призы на соревнованиях по гиревому спорту и пауэрлифтингу. После вуза он выбрал карьеру учителя физкультуры в Новосибирском техническом колледже имени А. С. Покрышкина.

В колледже он зарекомендовал себя как строгий и справедливый учитель, который мог заставить уважать себя даже самых трудных подростков. После начала СВО Иван принял решение пойти служить в армию.

«Мы много говорим о патриотическом воспитании. А мне хотелось это показать и своим примером», — рассказал Иван о своем решении пойти служить.

На службе он проявлял храбрость и самоотверженность, несколько раз эвакуировал раненых и брал опорники. Однажды во время боевых действий их группа пережила сильный обстрел из минометного и автоматического гранатомета, а затем подверглась атаке вражеских дронов.

«Два дрона-камикадзе залетели прямо к нам в блиндаж», — вспоминает Иван.

Боец получил ранения и перенес пять операций. Сейчас он находится на реабилитации в Новосибирске.

«Как только вылечусь — поеду обратно в часть, там буду проходить медкомиссию. Если меня не комиссуют, то планирую служить инструктором БПЛА, возможно, выполнять какие-то другие задачи», — делится планами Иван.