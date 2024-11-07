Новосибирский учитель-силач отбился от дронов на СВО и получил медаль

Иван Никитин, 35-летний учитель физкультуры из Новосибирска, получил медаль «За отвагу» за проявленное мужество и отвагу во время участия в СВО. Об этом пишет «КП-Новосибирск». Иван с детства занимался спортом, завоевывал призы на соревнованиях по гиревому спорту и пауэрлифтингу. После вуза он выбрал карьеру учителя физкультуры в Новосибирском техническом колледже имени А. С. Покрышкина.