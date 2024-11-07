Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР

На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял за сутки до 455 человек личного состава, шведский бронетранспортер Viking, американский броневик HMMWV, три боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».