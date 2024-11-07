«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки ударили по формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка.
Также бойцы «Центра» отбили 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» Нацполиции Украины.
На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял за сутки до 455 человек личного состава, шведский бронетранспортер Viking, американский броневик HMMWV, три боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
За минувшую неделю подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики.