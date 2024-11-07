Бойцы «Юга» нанесли удары по шести украинским бригадам

В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили скопления ВСУ в 119 районах, нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.