«Подразделения “Южной” группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 30-й, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Потери украинской армии в зоне ответственности «Юга» за сутки составили:
- около 665 солдат убитыми и ранеными;
- три автомобиля;
- три американских орудия М119.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили скопления ВСУ в 119 районах, нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Силы ПВО сбили 55 украинских дронов.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
- 648 самолетов;
- 283 вертолета;
- 35 353 беспилотника;
- 585 зенитных ракетных комплексов;
- 19 071 танк и других боевых бронемашин;
- 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 28 032 военных автомобилей.