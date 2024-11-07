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Бойцы «Юга» нанесли удары по шести украинским бригадам

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение шести украинским бригадам, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 30-й, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери украинской армии в зоне ответственности «Юга» за сутки составили:

  • около 665 солдат убитыми и ранеными;
  • три автомобиля;
  • три американских орудия М119.

В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили скопления ВСУ в 119 районах, нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Силы ПВО сбили 55 украинских дронов.

Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:

  • 648 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 35 353 беспилотника;
  • 585 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 071 танк и других боевых бронемашин;
  • 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 28 032 военных автомобилей.