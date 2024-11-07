Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовик из Новосибирска узнал вкус «Карачинской» в зоне СВО

Штурмовой роте 217-го Гвардейского парашютно-десантного полка была подарена партия сибирской минеральной воды.

Источник: Соцсети

Боец с позывным Дворник сообщил о встрече с новосибирскими гуманитарщиками в Луганске. Поставка сибирской минеральной воды вместе с другим грузом была доставлена на Донбасс благотворительным фондом «К Победе вместе». Особенно бойцов порадовал вкус родной воды.

«Сегодня случайно соприкоснулись с гуманитарным складом в Луганске от земляков из Новосибирска. Целый палет минеральной воды! И какой! Самой лучшей в мире Карачинской! Той, что из недр Сибири добывается, той, у которой запах и вкус дома. Мне подарили целую стяжку полторашек и шесть стяжек по 0,5 л. В любом случае 0,5 отправятся парням на передовые позиции, а полторашки, кроме одной, я отдал своим товарищам из первой части нашей роты. Цените то, что у вас имеется, ведь завтра может это исчезнуть», — поделился боец.

Сибиряк отметил, что живет в Новосибирске, но родом из Кочковского района. «Можно отпуск и не брать — такое чувство, будто я побывал дома», — сказал он после того, как попробовал известную минеральную воду.