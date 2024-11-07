Штурмовик из Новосибирска узнал вкус «Карачинской» в зоне СВО

«Сегодня случайно соприкоснулись с гуманитарным складом в Луганске от земляков из Новосибирска. Целый палет минеральной воды! И какой! Самой лучшей в мире Карачинской! Той, что из недр Сибири добывается, той, у которой запах и вкус дома. Мне подарили целую стяжку полторашек и шесть стяжек по 0,5 л. В любом случае 0,5 отправятся парням на передовые позиции, а полторашки, кроме одной, я отдал своим товарищам из первой части нашей роты. Цените то, что у вас имеется, ведь завтра может это исчезнуть», — поделился боец.