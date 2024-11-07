ВСУ потеряли на курском направлении более 30 тыс. военных

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, 4 миномета и автомобиль. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 30 200 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров», — сказали в Минобороны.
Также ВСУ потеряли 1 088 боевых бронированных машин, 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.