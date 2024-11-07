В Дзержинском районе появился мурал и аллея в честь участников СВО

«Открытие очередного общественного пространства инициировано жителями, поддержано мэрией города и правительством Новосибирской области. Идею ТОСов продолжили районные власти и предприятия — у нас получилась хорошая партнёрская работа на благо города. Мурал и аллея — символ духа, победы, мужества и отваги наших участников СВО. Проходя мимо арт-объекта, жители и гости города будут знать о наших защитниках, чтить память о них и гордиться», — подчеркнул заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.