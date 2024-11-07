В Дзержинском районе появился мурал и аллея в честь участников СВО

Новое общественное пространство между многоэтажек появилось на месте снесенного кафе. По доброй традиции после демонтажа таких объектов на территориях проводят благоустройство и озеленение. Активисты ТОС «Заря» разработали социально значимый проект «Монументальная живопись в честь специальной военной операции» и получили поддержку в городском конкурсе субсидий на реализацию общественных инициатив ТОС по развитию территории.
Для реализации проекта по нанесению монументальной живописи выбран дом № 53 на ул. Забайкальской. Большой настенный рисунок выполнил художник-муралист Егор Дубук. «На мурале изображён собирательный образ наших воинов. Здесь мы будем проводить патриотические встречи с подрастающим поколением. Летом вместе с нашими трудовыми отрядами дополнительно высадим клумбы», — рассказала председатель ТОСа «Заря» Любовь Андрющенко.
Администрация Дзержинского района и предприятия поддержали и продолжили идею общественников: совместно обустроили прилегающую к муралу аллею. На площади более 600 кв. метров заложили памятный камень, засеяли газоны, высадили 17 крупномерных елей и яблонь. В качестве живой изгороди высадили 40 елей. Для обустройства пешеходной зоны уложили плитку, установили садовые скамьи.
«Открытие очередного общественного пространства инициировано жителями, поддержано мэрией города и правительством Новосибирской области. Идею ТОСов продолжили районные власти и предприятия — у нас получилась хорошая партнёрская работа на благо города. Мурал и аллея — символ духа, победы, мужества и отваги наших участников СВО. Проходя мимо арт-объекта, жители и гости города будут знать о наших защитниках, чтить память о них и гордиться», — подчеркнул заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.