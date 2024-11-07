Военнослужащий из Ростовской области погиб на СВО

В рамках мобилизации в 2023 году мужчину призвали служить. Но оказалось, что по каким-то причинам мужчина ничего об этом не знал. Из-за этого его стали считать уклонистом. Евгений пришел в военкомат, чтобы разъяснить всю ситуацию и отправился служить. Поначалу бойца направили в Севастополь, а позже перенаправили служить в Курск.