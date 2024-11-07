Военнослужащий из Ростовской области погиб на СВО

Евгений Рева получил ранение ноги и не мог быть эвакуирован с поля боя из-за сильного обстрела.
Военнослужащий родом из Батайска. Продолжительное время проживал в Ростове-на-Дону и там же учился.
В рамках мобилизации в 2023 году мужчину призвали служить. Но оказалось, что по каким-то причинам мужчина ничего об этом не знал. Из-за этого его стали считать уклонистом. Евгений пришел в военкомат, чтобы разъяснить всю ситуацию и отправился служить. Поначалу бойца направили в Севастополь, а позже перенаправили служить в Курск.
Последний раз близкие разговаривали с Евгением 24 октября. Когда мужчина перестал выходить на связь, родные забили тревогу. Спустя несколько дней им сообщили, что мужчина погиб на поле боя. Во время выполнения боевого задания, он получил ранение ноги. Из-за сильного обстрела его не смогли эвакуировать и Евгений погиб.
У Евгения Ревы осталась жена и маленькая дочь.
Прощание с бойцом пройдет 8 ноября по адресу Донская Чаша, улица Сливовая, 338.