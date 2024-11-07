В Каменске-Уральском простились с тремя бойцами, павшими на СВО

Уроженцу Челябинской области Гафарову было 47 лет. 3 октября он подорвался на вражеской мине. 41-летний Алексей Савиных, тоже из Челябинской области, погиб 8 апреля в ожесточенном бою. А жизнь 43-летнего Андрея Дедкова оборвалась 10 сентября.