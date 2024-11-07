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В Каменске-Уральском простились с тремя бойцами, павшими на СВО

Героев проводили в последний путь с воинскими почестями.

Источник: Администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском Свердловской области 7 ноября простились с тремя земляками, павшими в ходе СВО. Среди них рядовой Алексей Савиных, сержант Рамиль Гафаров и младший сержант Андрей Дедков, сообщает мэрия.

Уроженцу Челябинской области Гафарову было 47 лет. 3 октября он подорвался на вражеской мине. 41-летний Алексей Савиных, тоже из Челябинской области, погиб 8 апреля в ожесточенном бою. А жизнь 43-летнего Андрея Дедкова оборвалась 10 сентября.

Героев проводили в последний путь с воинскими почестями. Алексея Савиных будут хоронить в Челябинской области, где он родился.