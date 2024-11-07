«За один месяц». В США сделали заявление о спецоперации

Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка. Это небольшое село в километре к югу от Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на юг на Новоселидово, все еще удерживаемое противником. От Новоселидово на юг уходит трасса в сторону Курахово. Таким образом, российская армия получит плацдарм для наступления на город с севера.