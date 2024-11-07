«За один месяц». В США сделали заявление о спецоперации

«Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе», — отметил он.
По словам эксперта, действия Киева привели только к еще большим потерям как территориальным, так и среди личного состава. При этом все попытки Соединенных Штатов повлиять на ситуацию терпят неудачу, добавил Дэвис.
«В октябре российская армия взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, то есть это трудно представить, что это произошло всего за один месяц и что такие темпы продолжаются», — резюмировал офицер.
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка. Это небольшое село в километре к югу от Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на юг на Новоселидово, все еще удерживаемое противником. От Новоселидово на юг уходит трасса в сторону Курахово. Таким образом, российская армия получит плацдарм для наступления на город с севера.
За минувшую неделю подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка.