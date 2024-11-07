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Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: © РИА Новости

«Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские военные постепенно продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ.

Как сообщало Минобороны, подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое и Петропавловка Харьковской области.

В начале октября Генштаб украинских войск выделил четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.