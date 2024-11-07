Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации

Он был крымчанином, уроженцем поселка Нижнегорский. Как рассказали в администрации, в детстве вместе с семьей он переехал в село Пшеничное, окончил местную школу. Отслужив в армии, подался на заработки, чтобы прокормить семью. В последнее время работал в ООО «Южное крымское овцеводство».