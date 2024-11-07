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Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Виталия Лукашова. Об этом сообщил глава местной районной администрации Антон Кравец.

Источник: РИА "Новости"

«Погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал он в своем Telegram-канале.

Погибшему — Лукашову Виталию Ивановичу было 48 лет.

Он был крымчанином, уроженцем поселка Нижнегорский. Как рассказали в администрации, в детстве вместе с семьей он переехал в село Пшеничное, окончил местную школу. Отслужив в армии, подался на заработки, чтобы прокормить семью. В последнее время работал в ООО «Южное крымское овцеводство».

Погибший герой был добрым и отзывчивым человеком с активной гражданской позицией. Участвовал в спецоперации в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов ЧФ РФ. Боец действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие, написал Кравец.