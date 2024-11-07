Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 7 ноября 2024 года

Украинские военные атаковали село Дурово-Бобрик в Курской области дроном «Баба-Яга», уничтожив несколько домов. Три местных жителя получили ранения, двое погибли, пытаясь помочь односельчанам: дрон поджег их машину, а затем преследовал их по дороге и в результате догнал. Также дроны повредили подстанцию в селе — теперь в нем нет света и воды. В селе почти не осталось жителей, но некоторые периодически возвращаются, чтобы проверить свои хозяйства.