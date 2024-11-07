Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила четыре атаки противника в районе населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвала атаку в направлении населенного пункта Новая Сорочина. Подразделения продолжили наступление и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Авиация и артиллерия нанесли урон живой силе и технике ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 150 человек, а также танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 30 200 человек. Уничтожено 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 088 боевых бронированных машин, 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Шойгу о планах Украины по захвату Курской АЭС
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад пытался превратить Украину в инструмент для поражения России, используя цветные революции, но этот план провалился. Нападение Киева в Курской области, направленное на захват АЭС, Шойгу назвал попыткой акта ядерного терроризма.
Расследование против семи боевиков ВСУ
Следственный комитет России завершил расследование дела против семи украинских боевиков, обвиняемых в теракте и пересечении госграницы РФ. В августе 2024 года А. Волошин, В. Аршулик, С. Караев, А. Дойчук, З. Сигерич, А. Кульбаба и О. Вовк, по версии следствия, обстреливали российские войска и мирных жителей в Курской области. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последствия атаки дронов «Баба-Яга»
Украинские военные атаковали село Дурово-Бобрик в Курской области дроном «Баба-Яга», уничтожив несколько домов. Три местных жителя получили ранения, двое погибли, пытаясь помочь односельчанам: дрон поджег их машину, а затем преследовал их по дороге и в результате догнал. Также дроны повредили подстанцию в селе — теперь в нем нет света и воды. В селе почти не осталось жителей, но некоторые периодически возвращаются, чтобы проверить свои хозяйства.
Гуманитарное разминирование и эвакуация жителей
Саперы группировки войск «Север» провели гуманитарное разминирование в Кореневском районе Курской области, обезвреживая боеприпасы, оставленные ВСУ, включая «ловушки» в жилых домах, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Курской области, сегодня российские военнослужащие эвакуировали из Кореневского и Суджанского районов в безопасное место двоих жителей — мужчину и женщину.