Путин призвал создать условия для долгосрочного урегулирования по Украине

Россия готовится к долгосрочному разрешению конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин во время пленарной сессии «Валдая».
По словам президента, Россия открыта к мирным переговорам, однако это должно происходить не на «хотелках» Киева, а с учётом предыдущих договорённостей в Стамбуле и текущих реалий, подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что Москве нужны не временные перемирия продолжительностью «полчаса или полгода», а основания для устойчивого разрешения ситуации. Он выразил обеспокоенность тем, что из-за отсутствия основных условий договорённости могут развиваться непредсказуемо.
«Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования. И чтобы Украина в конце концов стала независимым суверенным государством, а не была инструментов в руках третьих стран и не использовалась бы в их интересах», — отметил российский президент.
Ранее Путин заявлял, что Российская Федерация не только открыта для переговоров с Украиной, но и на ранних стадиях конфликта уже проводила их.