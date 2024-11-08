Замминистра Бережная: восемь миллионов безработных украинцев не ищут работу

Около восьми миллионов жителей Украины в настоящее время не работают и не ищут работу, заявила замминистра экономики Татьяна Бережная.
Заявление прозвучало в ходе киевского международного экономического форума.
Бережная уточнила, что среди безработных есть украинцы с инвалидностью, а также ветераны, которые «не нашли себя на рынке труда».
Помимо этого, не работают женщины, которые не могут совмещать «выполнение семейных и рабочих обязанностей».
Замминистра заявила, что государству следует «направлять усилия» на то, чтобы вернуть этих людей на рынок труда. Бережная уточнила, что «дефицит работников» в экономике составляет 4,5 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что украинцы, проживающие в Харькове, не выходят на работу из-за облав со стороны сотрудников территориального центра комплектования.