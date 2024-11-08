Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замминистра Бережная: восемь миллионов безработных украинцев не ищут работу

«Дефицит работников» в экономике составляет 4,5 миллиона человек.

Источник: Freepik

Около восьми миллионов жителей Украины в настоящее время не работают и не ищут работу, заявила замминистра экономики Татьяна Бережная.

Заявление прозвучало в ходе киевского международного экономического форума.

Бережная уточнила, что среди безработных есть украинцы с инвалидностью, а также ветераны, которые «не нашли себя на рынке труда».

Помимо этого, не работают женщины, которые не могут совмещать «выполнение семейных и рабочих обязанностей».

Замминистра заявила, что государству следует «направлять усилия» на то, чтобы вернуть этих людей на рынок труда. Бережная уточнила, что «дефицит работников» в экономике составляет 4,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что украинцы, проживающие в Харькове, не выходят на работу из-за облав со стороны сотрудников территориального центра комплектования.

занятость