В Одессе произошла серия взрывов

На юге Украины, в Одессе, зафиксированы взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Дополнительные детали произошедшего не разглашаются. Известно, что в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, объявили воздушную тревогу.
Ранее российские беспилотные летательные аппараты-камикадзе «Герань-2» атаковали объекты, где располагались иностранные наемники. Цель поражена в районах Одесской области, прилегающих к Дунаю.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о пожаре, который возник в нежилом здании после произошедших в городе взрывов.