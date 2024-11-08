Пленный Мусиец: командиры ВСУ открыто продают солдатам наркотики

«Были наркоманы. Тот, который даже собирал деньги на “общак” — это был и наркоман, позывной его “Шрам”… Заказывал через посылки где-то там ещё какие-то виды наркотиков, я не знаю. Даже были такие моменты, что барыжил, то есть продавал в лесопосадке остальным», — цитирует слова пленного РИА Новости.