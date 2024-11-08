Расчет РСЗО «Ураган» поразил район сосредоточения техники ВСУ

«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня “Ураган” группировки войск “Центр” залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО», — сообщили в МО РФ.
В МО РФ отмечают, что боевая работа расчета занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена позиции.
Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.