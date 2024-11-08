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Расчет РСЗО «Ураган» поразил район сосредоточения техники ВСУ

ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня “Ураган” группировки войск “Центр” залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО», — сообщили в МО РФ.

В МО РФ отмечают, что боевая работа расчета занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена позиции.

Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.