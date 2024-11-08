В Курской области Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ», — подчеркнули в МО РФ.
После того, как штурмовики вернулись с боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовили технику к повторному боевому вылету.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.