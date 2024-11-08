Пленный Мусиец: в спецназ ГУР вербуют, обещая украинцам «пышные похороны»

«После нас там в ГУР МО ещё забирали, тоже человек 15… Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например? Двухсотых даже не забирали», — сказал пленный в беседе с РИА Новости.