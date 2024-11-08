Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА, из которых шесть были перехвачены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской области, четыре сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.