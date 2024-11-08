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Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами РФ. Об этом 8 ноября сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА, из которых шесть были перехвачены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской области, четыре сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.