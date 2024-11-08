Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА, из которых шесть были перехвачены над территорией Воронежской области, шесть — над территорией Саратовской области, четыре сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.