Демешин запускает производство дронов и роботов для СВО в Хабаровском крае

Обсуждая поддержку с депутатом Госдумы Андреем Гурулёвым, членом комитета по обороне, Демешин подчеркнул значимость каждого вклада в Победу. Как отметил Гурулёв, усилия Хабаровского края в этом направлении «дорогого стоят», поскольку вносят важный вклад в общее дело. Демешин в свою очередь отметил, что вклад делают все вместе, включая правительство региона, бизнесменов, волонтёров и просто неравнодушных граждан.