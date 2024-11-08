Демешин запускает производство дронов и роботов для СВО в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по поручению главы региона Дмитрия Демешина создана автономная некоммерческая организация «Роботизированные комплексы Хабаровского края», сообщает телеграм-канал Демешин.
В её состав вошёл Научно-технический центр, который занимается выпуском дронов и роботизированных тележек. Вся эта техника разрабатывается для помощи российским бойцам в зоне СВО, где поддержка техникой порой не менее важна, чем помощь семьям военнослужащих и ветеранов.
Обсуждая поддержку с депутатом Госдумы Андреем Гурулёвым, членом комитета по обороне, Демешин подчеркнул значимость каждого вклада в Победу. Как отметил Гурулёв, усилия Хабаровского края в этом направлении «дорогого стоят», поскольку вносят важный вклад в общее дело. Демешин в свою очередь отметил, что вклад делают все вместе, включая правительство региона, бизнесменов, волонтёров и просто неравнодушных граждан.
Хабаровский край, по словам губернатора, направил около 4 млрд рублей на поддержку семей участников СВО и ветеранов. Сегодня помощь получают более 28 тысяч человек.