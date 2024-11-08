Вячеслав Федорищев и Анна Цивилева обсудили поддержку участников СВО

«В Самарской области первый, самый главный приоритет — это обеспечение участников специальной военной операции всем необходимым, выполнение всех указаний Президента по обеспечению СВО, забота о семьях защитников Отечества, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — В нашем регионе, как мы считаем, самый передовой региональный филиал фонда “Защитники Отечества”. Правительство Самарской области в дополнение и в развитии деятельности фонда принимает достаточно много решений, которые позволяют нашим защитникам знать, что дома об их семьях заботятся. Мы каждый месяц принимаем дополнительные меры поддержки, как финансовые, так и нефинансовые. Стараемся настроить свою работу так, чтобы у каждого члена семьи участника СВО было понимание, куда обратиться, кому позвонить, чтобы всегда был куратор рядом, всегда был человек, который поможет в любом насущном деле».