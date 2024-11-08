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В 2025 году в Самарской области появятся центры занятости для ветеранов СВО

Ветеранам СВО в Самарской области помогут применить опыт и знания.

Источник: Комсомольская правда

В крупных городах Самарской области появятся центры трудоустройства для ветеранов и участников СВО. Их открытие анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев 7 ноября в рамках закрытия всероссийского семинара фонда «Защитники Отечества», который проходил в Самаре.

— Центры откроем с 1 января 2025 года, — сказал глава региона.

Планируется, что в центры трудоустройства будут обращаться ветераны, которые хотят применять свои знания и опыт в гражданской жизни. Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что именно защитники Отечества будут развивать различные отрасли страны в будущем.

занятость