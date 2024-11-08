«Пятая часть»: СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ

«Источник в генеральном штабе полагает, что почти пятая часть солдат ушла со своих позиций в самоволку», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, прошедший месяц стал худшим для ВСУ с самого начала СВО. По словам авторов материала, российские военные продвигаются на разных направлениях, освобождая все больше территорий.
На Украине, в свою очередь, произошел крах доверия между обществом, армией и политическим руководством, пишет журнал.
Издание «Украинская правда» 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Украинский телеканал «Новости.Live» со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.