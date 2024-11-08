Стало известно, как отбирают челябинских заключенных на СВО

«Инструктор пункта отбора встречается с каждым потенциальным кандидатом для прохождения службы в зоне СВО, объясняет все риски, которые его ждут. Работа проводится адресная. Человек проходит медосмотр, тестирование, ряд психологических методик. В роли психолога выступает инструктор», — отметил Павел Ильин.
По его словам, если заключенный подходит по здоровью, по возрасту, не представляет опасности для боевых товарищей, если его ходатайство будет удовлетворено, то с этим человеком заключается контракт. Его отправляют в штурмовые подразделения.
Контракт заключается сроком от одного года, добавил Ильин.
В октябре уральский полпред Артем Жога провел первое заседание совета при полпреде с губернаторами регионов УрФО. Темой обсуждения стали вопросы, касающиеся поддержки участников спецоперации, а также их семей.
Представитель главы государства отметил, что на Урале четко отлажена система помощи семьям участников СВО, но этого недостаточно — работу необходимо усилить. Поможет в этом, по мнению Артема Жоги, объединение усилий региональных властей и различных общественных организаций.