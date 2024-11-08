В ДНР изъяли арсенал с ракетами для ПВО

«Сотрудники военной контрразведки и Росгвардии на территории заброшенного предприятия одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. С соблюдением требований безопасности инженерно-досмотровая группа Росгвардии провела тщательное обследование здания и прилегающей к нему территории», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что изъято 3 ракеты к системам ПВО, 3 ПТУР, 4 ПЗРК «Игла», гранатомет с тремя десятками выстрелов, свыше 400 мин и снарядов, более 7 тыс. патронов к различному стрелковому оружию и 22,5 кг взрывчатых веществ.
После идентификации вооружение передали следственно-оперативной группе.