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В ДНР изъяли арсенал с ракетами для ПВО

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии и сотрудники военной контрразведки изъяли крупный арсенал с ракетами для ПВО и различными боеприпасами в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники военной контрразведки и Росгвардии на территории заброшенного предприятия одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. С соблюдением требований безопасности инженерно-досмотровая группа Росгвардии провела тщательное обследование здания и прилегающей к нему территории», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что изъято 3 ракеты к системам ПВО, 3 ПТУР, 4 ПЗРК «Игла», гранатомет с тремя десятками выстрелов, свыше 400 мин и снарядов, более 7 тыс. патронов к различному стрелковому оружию и 22,5 кг взрывчатых веществ.

После идентификации вооружение передали следственно-оперативной группе.