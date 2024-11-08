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Бойцам ЮВО передали беспилотники от донского правительства

Ростовская область, 8 ноября 2024. DON24.RU. Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев передал специальное оборудование одному из военных подразделений Южного военного округа, где проходят службу жители донского края. Об этом информирует сайт областного правительства.

Все приобретено за счет средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

«Мы выполнили очередную адресную заявку подразделения: передали бойцам беспилотники на общую сумму около 1,4 млн рублей. Правительство региона продолжит направлять необходимую военно-техническую помощь нашим землякам в максимально сжатые сроки и с учетом пожеланий бойцов и командиров», — отметил Михаил Корнеев.

Замглавы региона также обсудил с командирами вопросы тылового обеспечения и обстановку в зоне дислокации подразделения.