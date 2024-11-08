Бойцам ЮВО передали беспилотники от донского правительства

«Мы выполнили очередную адресную заявку подразделения: передали бойцам беспилотники на общую сумму около 1,4 млн рублей. Правительство региона продолжит направлять необходимую военно-техническую помощь нашим землякам в максимально сжатые сроки и с учетом пожеланий бойцов и командиров», — отметил Михаил Корнеев.