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В МФЦ Татарстана начали выдавать справку об участии в СВО

Военнослужащие и добровольцы получат соответствующий документ в бумажном виде.

Источник: Комсомольская правда

В МФЦ Татарстана начали выдавать справку об участии в СВО. Военнослужащие и добровольцы получат соответствующий документ в бумажном виде, сообщили в пресс-службе учреждения.

Справка нужна для получения мер поддержки, гарантий и льгот, предусмотренных законодательством. Ее могут получить и члены семьи участников спецоперации, дети с 14 лет, супруги, родители, воспитатели и содержатели военнослужащих.

Заявление на получение документа рассматривается в течение четырех рабочих дней. Для этого необходимо иметь паспорт. Справка после подписания будет действовать 30 календарных дней.

Напомним, в Татарстане ввели новые льготы для участников СВО и их семей. Их количество увеличилось до 2 219.