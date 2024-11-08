В МФЦ Татарстана начали выдавать справку об участии в СВО. Военнослужащие и добровольцы получат соответствующий документ в бумажном виде, сообщили в пресс-службе учреждения.
Справка нужна для получения мер поддержки, гарантий и льгот, предусмотренных законодательством. Ее могут получить и члены семьи участников спецоперации, дети с 14 лет, супруги, родители, воспитатели и содержатели военнослужащих.
Заявление на получение документа рассматривается в течение четырех рабочих дней. Для этого необходимо иметь паспорт. Справка после подписания будет действовать 30 календарных дней.
Напомним, в Татарстане ввели новые льготы для участников СВО и их семей. Их количество увеличилось до 2 219.