Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 2 по 8 ноября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего», — говорится в сводке военного ведомства.

«Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт», — отмечает МО РФ.