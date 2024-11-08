ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю

«С 2 по 8 ноября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего», — говорится в сводке военного ведомства.