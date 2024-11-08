Средства ПВО РФ за неделю сбили МиГ-29 и 290 беспилотников ВСУ

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уничтожено 648 самолетов, 283 вертолета, 35 409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 141 танк и других боевых бронированных машин, 1 486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 488 орудий полевой артиллерии и минометов и 28 100 единиц специальной военной автомобильной техники.