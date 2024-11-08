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Средства ПВО РФ за неделю сбили МиГ-29 и 290 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили самолет МиГ-29, 8 оперативно-тактических ракет ATACMS, 11 снарядов HIMARS и 290 беспилотников противника, сообщили в Минобороны.

Источник: AP 2024

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уничтожено 648 самолетов, 283 вертолета, 35 409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 141 танк и других боевых бронированных машин, 1 486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 488 орудий полевой артиллерии и минометов и 28 100 единиц специальной военной автомобильной техники.