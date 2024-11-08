Группировка «Запад» отразила 32 контратаки ВСУ за неделю

«Противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО», — добавили в МО РФ.