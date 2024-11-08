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Группировка «Запад» отразила 32 контратаки ВСУ за неделю

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российская группировка «Запад» за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и отразила 32 контратаки, противник потерял более 3160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, и четырех бригад теробороны. Отражены 32 контратаки подразделений ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 2 по 8 ноября.

«Противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО», — добавили в МО РФ.

Кроме того, были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами.

Как напомнили в российском ведомстве, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Першотравневое Харьковской области.