Группировка «Запад» отразила 32 контратаки ВСУ за неделю

«Нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, и четырех бригад теробороны. Отражены 32 контратаки подразделений ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 2 по 8 ноября.
«Противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО», — добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами.
Как напомнили в российском ведомстве, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Першотравневое Харьковской области.