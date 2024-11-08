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Доброволец из Казачинско-Ленского района героически погиб в зоне СВО

Прощание с бойцом прошло 7 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Андрей Аюбаев из поселка Окунайский Иркутской области героически погиб «за ленточкой», ему было 50 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Казачинско-Ленского района.

— Мужчина родился в деревне Пинчуга Красноярского края, учился в Восточно-Казахстанской области. После перебрался в поселок Магистральный и устроился работать автомехаником, — рассказали в пресс-службе администрации.

Андрей Аюбаев подписал контракт в марте 2024, погиб 18 сентября. Прощание с ним прошло только вчера, 7 ноября в поселке Окунайский.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сержант Андрей Юшин из Тулуна героически погиб в зоне проведения СВО. Мужчина служил в мотострелковом отделении гвардейской бригады. Его посмертно наградили орденом Мужества.