В Минобороны назвали число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

До этого российская сторона призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена пленными солдатами. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.