ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути

«Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что потери украинской армии в этом районе составили:
- до 80 человек убитыми и ранеными;
- два танка;
- две боевые машины пехоты;
- четыре боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
«Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — добавили в министерстве.
Кроме того, бойцы «Севера» продолжили наступление и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30 500 военнослужащих и 189 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.