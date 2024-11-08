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ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группировка войск «Север» отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь, говорится в сводке Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что потери украинской армии в этом районе составили:

  • до 80 человек убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • две боевые машины пехоты;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.

«Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — добавили в министерстве.

Кроме того, бойцы «Севера» продолжили наступление и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30 500 военнослужащих и 189 танков.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.