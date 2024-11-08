В курском приграничье FPV-дроном уничтожили артиллерийское орудие ВСУ

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск “Север” была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на орудие противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск “Север” с применением ударного FPV-дрона», — сообщили в ведомстве, приведя кадры объективного контроля поражения цели.