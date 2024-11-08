«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск “Север” была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на орудие противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск “Север” с применением ударного FPV-дрона», — сообщили в ведомстве, приведя кадры объективного контроля поражения цели.
В курском приграничье FPV-дроном уничтожили артиллерийское орудие ВСУ
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Курской области прямым попаданием российского FPV-дрона, сообщили в Минобороны РФ.