Власти Ростовской области передали беспилотники подразделению ЮВО

Власти Ростовской области передали беспилотники военным одного из подразделений ЮВО. Доставил технику заместитель губернатора Михаил Корнеев. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Беспилотные аппараты закупили на деньги Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.
— Выполнили адресную заявку подразделения на общую сумму около 1,4 млн рублей. Правительство региона продолжит направлять необходимую военно-техническую помощь в максимально сжатые сроки, — подчеркнул Михаил Корнеев.
Заместитель донского главы также обсудил с командирами вопросы тылового обеспечения.