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Власти Ростовской области передали беспилотники подразделению ЮВО

Из Ростовской области военным передали беспилотники за 1,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области передали беспилотники военным одного из подразделений ЮВО. Доставил технику заместитель губернатора Михаил Корнеев. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Беспилотные аппараты закупили на деньги Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

— Выполнили адресную заявку подразделения на общую сумму около 1,4 млн рублей. Правительство региона продолжит направлять необходимую военно-техническую помощь в максимально сжатые сроки, — подчеркнул Михаил Корнеев.

Заместитель донского главы также обсудил с командирами вопросы тылового обеспечения.